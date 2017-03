Poio vincula las modificaciones en A Barca a la ejecución del vial de O Vao

El Concello de Poio entiende que cualquier modificación de tráfico tanto en el Puente de A Barca como en A Caeira, así como en sus accesos, debe ir ligada a la ejecución previa del vial de O Vao, proyectado y aprobado por la Xunta hace años y que todavía no se ha ejecutado.



Así lo expuso ayer en el Pleno Municipal el equipo de gobierno local, que se mostró favorable a convertir en sentido único para el tráfico rodado tanto el Puente de A Barca en dirección a Pontevedra como el acceso a A Caeira por la calle Pernas Peña en dirección ascendente.



El concejal de Urbanismo, Gregorio Agís, destacó que el problema de la zona es "el tráfico cruzado", ya que en el lugar confluyen vehículos procedentes de diferentes direcciones y con destinos distintos, lo que hace que exista un cierto "caos". Agís recalcó que lo ideal sería que la salida de Pontevedra "no entre en A Caeira", pero para ello, "se tiene que resolver el acceso norte a Pontevedra antes y eso es competencia de la Xunta".



Asimismo, tanto el responsable de Urbanismo como el alcalde, Luciano Sobral, recalcaron que el Puente de A Barca tiene "deficiencias", por lo que es necesario "realizar reformas" e incluso reformularlo. Una buena solución, según ellos, pasaría por establecer ese carril único, que humanizaría la zona y provocaría "un impulso económico". "¿Qué vecino no va a querer poder acudir a Pontevedra andando sin las incomodidades que presentan el acceso a A Caeira o el puente de A Barca para el peatón?", preguntaron.



Por su parte, el portavoz del BNG y concejal de Hacienda, Xulio Barreiro, respondió a las exigencias del PP sobre la presencia de Poio en cualquier reunión en la que se hablase del Puente de A Barca asegurando que "el Concello no puede ejercer como árbitro porque no es serio". Barreiro recalcó que" tanto la Xunta como Pontevedra como Pontevedra conocen la intención de Poio". "Es de esperar que si se va a decidir algo nos convoquen como parte implicada", manifestó, antes de recalcar que "no es necesario un gran estudio sobre como quedaría la zona porque parece evidente".