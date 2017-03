Líbano e Irak o Mali se perfilan como posibles misiones internacionales de la Brilat en 2018

La Brilat retomará su participación en las misiones internacionales en el exterior en 2018. Tal y como estaba previsto, se reincorporará al ciclo de disponibilidad de las unidades del Ejército de Tierra para estos despliegues en el extranjero una vez que finalice el 31 de diciembre de este año su compromiso con la OTAN. Cabe recordar que la Brigada con cuartel general en Figueirido y bases en Siero (Asturias) y Santovenia de Pisuerga sigue formando parte durante este año de la Brigada de Alta Disponibilidad de la Alianza, o VJTF por sus siglas en inglés, aunque en situación de reserva o "stand down" tras liderar la punta de lanza de esta fuerza multinacional durante 2016. Este hipotecaba hasta ese año su participación en otros despliegues internacionales.

El más que probable regreso de la Brilat a los escenarios internacionales en los que están desplegadas tropas españolas en el año 2018 lo confirmó el general saliente de la Brilat, Luis Cebrián Carbonell, durante un acto de despedida con los medios de comunicación que tuvo lugar esta mañana en la base General Morillo de Pontevedra. Tras su ascenso a General de División, Cebrián cede el mando de la Brigada. El todavía máximo responsable de la Brilat desveló que las expectivas, una vez que la Brilat vuelva a estar disponible para enfrentarse a este tipo de misiones internacionales, es que durante 2018 se realicen "seguramente dos" salidas al exterior: "Posiblemente Líbano, que es la misión que más volumen de personal lleva, y también Irak o Mali". Cebrián aclaró que estos destinos no son oficiales, "esto está en discusión aún", dijo, "pero sí que la Brilat vuelve a entrar en el ciclo de disponibilidad que es algo muy importante para mantenernos activos y fijar nuestro objetivo y trayectoria a seguir".

Cebrián no quiso destacar un hito militar de la Brigada durante estos últimos tres años en los que estuvo al mando de la unidad, pero sí señaló especialmente la creación, precisamente la primera Brigada de Alta Disponibilidad de la OTAN, una tarea que lideró la Brilat. Recordó, por ejemplo, las palabras de elogio que recibió del jefe británico del cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN que sucedió a la Brilat como Brigada VJTF de la Alianza en las que señalaba que "el modelo que nosotros hemos creado es el que ha marcado lo que viene detrás". "Seguramente las brigadas que nos sucedan perfeccionarán lo que nosotros hemos hecho, pero los que hemos marcado la pauta, los que hemos definido como tiene que ser esta Brigada de la OTAN ha sido la Brilat y eso es un hito porque triunfar en el mundo internacional es muy complicado y recibir elogios de ejércitos extranjeros y más de uno de la altísima calidad del británico no es gratis, no se prodiga", añadió.

Cebrián destacó también los despliegues en Afganistán y Mali, la reordenación de los espacios de instrucción en la base y la culminación del proceso para convertir la Brilat en una Brigada Orgánica Polivante, además de mejorar la relación entre la ciudad de Pontevedra y la Brilat como otros de los logros alcanzados en estos tres años.