El dueño de una casa rural de Poio asegura que también se fueron sin pagar

El dueño de una casa rural ubicada en Poio también declaró ayer como testigo en el juicio contra el conocido como "donjuán" de Marín y su entonces pareja (él dice que no eran pareja sino que mantenía con esta mujer una relación de encuentros eróticos esporádicos de tipo sadomasoquista tras contactar con ella a través de un anuncio en una web de contactos). Este hostelero aseguró que ambos ya se habían hospedado en su establecimiento durante una semana y que se fueron de noche sin abonar la factura. Entonces, Rodrigo Nogueira se habría presentado como un cocinero que trabajaba en un conocido restaurante de la localidad.



En cuanto a la posible implicación de Olga G. G. en los hechos, dijo desconocer si estaba al tanto o no de que Rodrigo Nogueira no había pagado la factura pero le dio la impresión de que "ambos iban de la mano" en este asunto.