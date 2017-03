La Diputación asumirá las modificaciones en Luis Rocafort que proponga el alcalde

La reforma de la calle de Luis Rocafort seguirá adelante con las modificaciones que proponga el alcalde de Sanxenxo, aseguró el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera. El responsable provincial desacredita la oposición del Partido Popular de Sanxenxo y de su portavoz, Telmo Martín, a este proyecto: "Era previsible, no iba a dejar de deslucir un proyecto tan bien hecho; al final, cuando se haga y todo el mundo lo elogie, dirá que se hizo gracias a él, y sino, al tiempo", indicó Mosquera, quien a continuación recordó actuaciones similares hechas en Pontevedra, a las que -según recordó el nacionalista- Telmo Martín se opuso inicialmente y cuando se remataron con éxito el entonces candidato a alcalde de Pontevedra no tuvo reparo en asegurar que él las había impulsado desde diversas administraciones.



El vicepresidente provincial aseveró que la obra no se paralizará y que su diseño final incluirá las aportaciones que haga el alcalde y el grupo de gobierno municipal. De hecho, explicó Mosquera, la obra aunque iniciada sigue en estudio para cuestiones como losetas, árboles, etc. César Mosquera indicó también que la gestión de las plazas de aparcamiento de la calle es una competencia municipal, por lo que el gobierno local decidirá cómo se articulan. "Una vez que se remate la calle, pasa a ser competencia del Concello, pero incluso aunque no estuviese así recogido en el convenio, la competencia de ordenación del tráfico y el estacionamiento es de los concellos, no de la Diputación", explicó Mosquera, avalando las palabras del alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, quien durante el pleno del pasado lunes indicó que aún está por definir cómo se regulará ese aparcamiento.



En todo caso, "lo que está ocurriendo con el PP ya fue pronosticado en esta institución hace semanas, es una constante", dice Mosquera, quién recordó que este proyecto lleva muchos años de tramitación y "ahora que hay un proyecto negociado con el Concello, con todo bien hecho, un proyecto dignísimo, obviamente el PP tiene que deslucir la obra; no iba a permitir que una actuación en la que fracasó el propio portavoz del PP, que estuvo de alcalde ocho años en Sanxenxo, ahora que se hace no iba a dejar pasar la ocasión de montar lío".



La motivación, para César Mosquera, es clara: "que donde fracasaron ellos, no pueden permitir que otros lo hagan bien".



"Va a quedar magnífica esa zona y creo que lo merece", concluyó el vicepresidente de la Diputación, que impulsa el proyecto.



Gonzalo Pita



El alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, indicó por su parte que está dispuesto a asumir todas las modificaciones en el proyecto que sean "viables técnicamente, coherentes y sensatas" si bien la obra no se paralizará. "Sería absurdo ", afirmó el regidor.



Pita calificó de "sorprendente" el acuerdo del Partido Popular y del edil no adscrito Roberto Agís para demandar una modificación sustancial del proyecto, con argumentos con reclamar la inclusión de "80 a 90 plazas de aparcamiento", cuando el propio plan ya prevé 90 estacionamientos.



El alcalde aseguró que atenderá las demandas razonables de los vecinos y comerciantes en el diseño final de la calle, pero recordó que en el pleno del pasado lunes, algunos de los que portaban pancartas y protestaban ante la corporación no tenían nada que ver con esta calle, lo que para Pita demuestra la "politización" de esta demanda. "Aquí hay un alcalde que va a defender los intereses de los vecinos", concluye el alcalde de Sanxenxo.