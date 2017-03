Cubela asegura que la mejora de la senda de Carballedo a Rebordelo está ya adjudicada

El presidente del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, explicó ayer, ante la demanda del PSOE de que se mejore el roteiro Loureiro-Borela, que ese proyecto ya está en marcha desde hace tiempo por parte del gobierno local y que la mejora del tramo Carballedo-Rebordelo, perteneciente a este sendero, ya está adjudicada y pendiente de ejecución.



Cubela indicó que el gobierno local comenzó a gestionar esta mejora hace años y alcanzó una subvención de fondos de libre disposición por parte del anterior ejecutivo provincial, presidido por Rafael Louzán. Posteriormente, hubo que realizar ciertas modificaciones medioambientais y, tras acometerlas correctamente, la obra fue contratada y solo resta aguardar por el inicio de la obra.



El presidente concretó que el ejecutivo está trabajando, tal y como recogía su programa electoral, en la recuperación de todo el entorna del río Almofrei y que el tramo entre la piscina fluvial de Carballedo y el Pozo Negro, en Rebordelo, "é o primeiro paso neste proxecto, que levamos xestionando dende o ano 2015".



Cubela, que dice no entender el motivo por el que los socialistas "reclaman unha mellora que saben que está na nosa folla de ruta e que está adxudicada", lamentó que ahora se acuerden de iniciativas turísticas de impulso de la zona del río Almofrei "cando a súa xestión sempre se caracterizou polo abandono e o esquecemento destes espazos. Ultimamente só se adican a solicitar iniciativas que van no noso programa ou que temos encamiñadas e xestionadas; parece que non contan con ideas propias para o municipio", manifestó el regidor.



Por último, Cubela tamén les recordó que el ejecutivo está haciendo en los últimos tiempos "un gran esforzo en investimentos e promoción" en el área turística y ejemplificó este trabajo en la rehabilitación integral de la ruta del Foxo do Lobo en colaboración con la Fundación Antonio Fraguas o los proyectos de mejora de los senderos de BTT, "que nos teñen convertido nunha referenza na práctica deste deporte", concluyó el alcalde.