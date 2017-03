Cores analiza con los pensionistas de Cuntis la mejora del Fogar do Xubilado

Cores Tourís y el alcalde Manuel Campos en la visita al Fogar do Xubilado. // FdV

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, visitó ayer el municipio de Cuntis con el propósito de analizar las necesidades de mejora del edificio del Fogar do Xubilado, dado que se trata de un inmueble propiedad de la Administración autonómica y que fue cedido a esta asociación a través de un convenio.



En el transcurso de la visita, el delegado territorial estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Manuel Campos, así como por el secretario territorial de la Delegación de la Xunta en Pontevedra, Ramón Pereiro.



Según le trasladaron los responsables de la Asociación de Pensionistas e Xubilados de Cuntis al delegado territorial, la principal necesidad do edificio es el cambio de la cubierta, así como la recuperación de la fachada a través de una nueva capa de pintura.



En este senso, Cores Tourís recordó que los técnicos de la administración autonómica ya evaluaron la situación del edificio recientemente, cifrando la obra alrededor de 40.000 euros.



En los próximos días el Concello de Cuntis remitirá a la Xunta de Galicia una memoria sobre las actuaciones necesarias en el inmueble de cara a que se puedan solicitar los permisos necesarios para su ejecución urgente.



Convenio



Para la puesta en marcha de los trabajos se acordó la firma de un convenio de colaboración entre las dos instituciones de cara a que las obras sean afrontadas al 50% por ambas administraciones, entre lo que se incluirá la mano de obra por parte del Concello.



El Fogar do Xubilado cuenta con 140 asociados en el municipio de Cuntis y en el edificio se celebran diversos actos lúdicos y formativos destinados a los mayores.