El Concello apoya a la Asociación de Propietarios de Montes

Directivos de Propietarios de Montes do Morrazo con Ramallo. // S.A.

La directiva de la Asociación de Propietarios de Montes do Morrazo se reunió ayer con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, para trasladar al gobierno local el trabajo que están realizado para tratar de ordenar las parcelas particulares existentes en el monte.



El trabajo que realizan está en contacto con el Catastro y tratan de informar y asesorar a los propietarios sobre la posibilidad de ordenar las distintas fincas, muchas de ellas abandonadas. Realizan un trabajo de averiguación, comprobación e información, además de establecer cauces para que cada particular conozca sus deberes, tenga interés por conservarlo y no genere un abandono del espacio.



Este colectivo está organizando unas jornadas sobre el futuro de los montes de O Morrazo, que se celebrará en el Museo Manuel Torres los días 4 y 5 de mayo de 2017.



En ellas se abordarán temas acerca de la problemática actual y perspectivas de cara al futuro, certificaciones ambientales, derechos y deberes de los propietarios, experiencias empresariales y otras cuestiones relacionadas con el aprovechamiento y protección del monte.



Presentaron su programa a la alcaldesa y ésta les garantizó que el Concello de Marín colaborará con la asociación "en aras a concienciar del trabajo tan importante que están realizando", explicó María Ramallo.