BNG y PSOE rechazan modificar el coste de vados

En el Pleno Municipal celebrado ayer también se debatió sobre los precios de los vados de aparcamiento y la teórica falta de servicio en horario nocturno. Tanto el BNG como el PSOE rechazaron modificar la tasa municipal, que es de unos 16 euros por metro.



Para Xulio Barreiro, este impuesto podría "ser más barato, pero obviamente también más caro". "Creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Si nos comparamos con otros concellos, hay algunos que tampoco cobran por la recogida de basuras, pero nosotros tenemos que ser consecuentes. No podemos rebajarlo porque se penalizaría a la gente que no tiene vado, que financiarían a los que sí lo tienen".



Según el concejal de Hacienda, existe un número que las personas deben usar si tienen que avisar de que hay un vehículo aparcado en su vado durante la noche: "La policía está localizable y se debe acercar a la zona junto a la grúa". Barreiro informó que con este impuesto Poio recauda unos 30.000 euros al año y el coste del servicio es sensiblemente inferior.