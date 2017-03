La "alianza" entre PP y Agís impide acondicionar los contenedores subterráneos que están deteriorados

El gobierno local mostró ayer su malestar por la "nueva alianza" llevada a cabo en el pleno del pasado lunes entre el Partido Popular y el concejal no adscrito Roberto Carlos Agís para bloquear la propuesta para contratar el servicio de puesta a punto, reparación y posterior mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos de contenedores subterráneos de residuos sólidos urbanos.



La cantidad, 80.000 euros más IVA por año, y la duración del contrato, seis años, fueron calificadas por el gobierno local como "las excusas esgrimidas desde las filas de la oposición bipartita para frenar un expediente de contratación necesario para que los contenedores subterráneos estén operativos este verano con plenas garantías de seguridad".



Sobre la situación de los contenedores, David Otero, portavoz del gobierno, dejó claro que su deterioro actual, con averías que imposibilitan su uso, "es un lastre de la época del PP", a quien el gobierno responsabiliza de no haber realizado tareas de mantenimiento y reposición de piezas dañadas desde su instalación.



"Este contrato que proponíamos no es un capricho. Es el producto de una etapa en la que los dineros no se dedicaron a invertir en reposición". Para el portavoz del gobierno el "cinismo" del PP en este tema es tal que "en comisión informativa reconocen la necesidad de hacer uan inversión para poner a punto los contenedores, y en el pleno utilizan cualquier argumento con tal de bloquear la acción del gobierno".



La concejala de Medio Ambiente, Coral González-Haba, explicó que el estado de deterioro es tan grande que tener en funcionamiento los contenedores aparejaba graves problemas de seguridad, cuestión por la que el departamento que dirige decidió precintar algunas islas.



En ello incide la auditoría realizada para determinar el estado en el que se encuentra, cuya principal conclusión es que el deterioro es una consecuencia directa de la reiterada falta de mantenimiento en los últimos años.



Defectos en los buzones, en la estructura de elevación, en el sistema de elevación y en la arqueta de bomba son averías comunes a buena parte de los contenedores subterráneos y cuya reparación es imprescindible para que puedan volver a funcionar.



Para el tripartito "el PP hizo gala de una tremenda irresponsabilidad al bloquear este contrato, demostrando una vez más que su único interés es desplegar una estrategia de desgaste del gobierno sin tener en cuenta el tema del que se trate. Una estrategia en la que cuenta siempre con el apoyo incondicional del concejal no adscrito".



Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, reprocha al PP que deje de lado el daño que el precinto de los contenedores hace a la imagen de Sanxenxo como municipio turístico, "y se centre únicamente en perjudicar, olvidando que una actitud responsable sería apoyar una inversión que vendría a corregir las consecuencias de un abandono continuado de una instalación que son problemáticas y que precisan de una atención constante para garantizar su operatividad y su seguridad".



El coste de los subterráneos, también salió a relucir en el transcurso del debate que se produjo en la sesión plenaria del lunes. El portavoz del gobierno hizo referencia a que más de una ciudad prescindió de estas instalaciones debido a su elevado coste de mantenimiento.



Sin embargo, el gobierno local comienza hoy mismo a valorar opciones alternativas que garanticen la viabilidad de las islas de contenedores subterráneos existentes en Sanxenxo y su puesta en funcionamiento en los próximos meses.



Posicionamiento de Podemos



Por su parte, desde Podemos Sanxenxo destaca sobre el pleno la actitud del PP "que se dedicó a torpedear las acciones del gobierno y cualquier iniciativa que no saliera de sus manos, como siempre, contando con el indigno apoyo del concejal tránsfuga".



Esta agrupación política insta a Roberto Agís a entregar el acta, a la vez que destaca que "sus acciones nada tienen que ver con las esperanzas del sus votantes".



Asimismo, lamenta que el alcalde no permitiera a Podemos dar lectura antes del pleno a unas iniciativas que consideraban beneficiosas para el Concello.