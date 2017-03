Un sindicato policial convoca protestas en demanda de más personal

La Unión Federal de Policía ha convocado para hoy martes una concentración de protesta ante la Subdelegación del Gobierno en demanda de más agentes para la provincia y, en concreto, para la Comisaría de Pontevedra. Este sindicato policial alerta de que "en muchas ocasiones en Pontevedra hay dificultad hasta para sacar un vehículo de patrulla".



La agrupación indica también que "plantillas como Marín y Vilagarcía caminan inexorablemente hacia su práctica desaparición si esta situación no se remedia inmediatamente" y recuerda que "ya es la Policía Local en muchos casos la que se tiene que hacer cargo de los servicios ante la falta de efectivos disponibles", no solo en esas dos comisarías, sino también en la de la capital.



El sindicato lamenta que "la reposición de policías no se contempla a corto plazo y tampoco es seguro que se envíen agentes en prácticas" y rechazan la "excusa" que ofrece la administración de que "en otras comunidades están peor de efectivos". La concentración de hoy está prevista para las 11.00 horas.