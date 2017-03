Silva respalda a Susana Díaz para lograr que el PSOE recupere fuerza y liderazgo

"Apoyo a Susana Díaz porque quiero una mujer secretaria general; quiero una secretaria general con capacidad para unir y fortalecer el Partido Socialista y creo que es la única que lo puede hacer ; y porque quiero que el Partido Socialista vuelva a ser la primera fuerza política", señaló ayer la presidenta provincial, Carmela Silva, al ser preguntada por el liderazgo de su partido.



Realizó estas manifestaciones durante un acto en el que se ponía en valor el papel de la mujer en la ciencia. Lo consideró un marco idóneo para dar a conocer su posicionamiento "porque aquí estamos hablando de igualdad y de que las mujeres queremos ocupar el espacio que nos corresponde, que es el de la mitad de la población", precisó.



Incidió en que tras 140 años de historia "ya es hora" de que una mujer lidere el partido y expresó su satisfacción por el "apoyo sin precedentes" a la candidatura que se visibilizó en el Ifema, donde Díaz hizo oficial su candidatura. Especialmente, se mostró satisfecha por el apoyo de los jóvenes: "hacía muchísimos años que no veía a tanta juventud en un acto del partido".



Otro aspecto al que se refirió es a que "como mujer, feminista, demócrata, sensata, rigurosa, no voy a consentir ni una sola descalificación a Susana Díaz por ser mujer. Ayer lo decía Matilde Fernández y yo me sumo a sus palabras: que no se le ocurra a nadie, ni de dentro ni de fuera, descalificarla con descalificaciones machistas, que las está habiendo y eso no se puede consentir".



Respaldará a la presidenta andaluza, aclaró, como "militante, no lo voy a hacer como presidenta de la Diputación porque las instituciones tiene que estar al margen, pero como Carmela Silva militante y dirigente del partido trabajaré por ello".