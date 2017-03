El Salón do Libro encara su recta final

La XVIII edición del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra se encara su última semana de actividad después de rondar ya, en sus primeros quince días, las 22.000 visitas. El certamen se clausura el próximo domingo. "Con el frío que hace, dónde vais a estar mejor que en el salón do Libro?", se preguntaba la actriz Fina Calleja en el vídeo promocional del espectáculo de Sarabela 'Normas para saber vivir en la sociedad actual'. El mal tiempo contribuyó a aumentar las visitas en una semana cargada de propuestas. La más destacable fue la llegada de numerosos visitantes que se acercaron por primera vez al Salón, llegados no solo de las cuatro provincias gallegas, sino incluso de otras comunidades autónomas, como Asturias.



La presencia de la Paco Nogueiras con su espectáculo "Brinca vai!" era una de las más esperadas y el artista no defraudó en un Recinto Ferial lleno en la sesión de tarde del domingo. Polo Correo do Vento, que hizo doblete con "Tirando do fío" y "Carola a carteira Centola", y Charo Pita, con sus "Bicos con leite" para los más pequeños, fueron algunos de los cuentacuentos más seguidos del fin de semana, cuando se recibieron unas 6.000 visitas.



Entre las actividades para el público general previstas de lunes a viernes, destaca especialmente el estreno del nuevo espectáculo de Baobab Teatro, "Pum Pum".



El viernes 31 Teatro Paraíso trae al Salón do Libro su obra "Lunaticus Circus".