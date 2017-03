El PP denuncia "chantaje" en el asunto de los gastos y dietas

El PP denuncia "chantaje" en el grupo de gobierno por el asunto de las facturas de gastos y dietas. "La petición ha provocado en el gobierno local una reacción impropia de un demócrata. Como si se tratara de una venganza, el tripartito nos ha amenazado con sacar los gastos de anteriores legislaturas. No salimos de nuestro asombro. No porque quieran sacar los gastos de anteriores gobiernos, sino por la desvergüenza de amenazar a la oposición por pedir unos datos que tiene, no ya el derecho, sino la obligación de controlar", expone el PP.