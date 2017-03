Una charla sobre Meirás abre las jornadas sobre el espolio económico del franquismo

La Casa das Campás será escenario a partir de hoy de las Xornadas de Memoria, que en su quinta edición analizarán temas como el espolio económico del franquismo, su influencia en algunas de las problemáticas de la sociedad actual o la transmisión del trauma entre generaciones.



"Sobre vivencias: As consecuencias do golpe de Estado do 36, hoxe", será el primer título de la conferencia, que se celebrará a partir de las 20.30 horas en la Casa das Campás, sede de las jornadas.



La impartirán el historiador Manuel Pérez Lourenzo y Carlos Babío. Éste es, señala la organización "probablemente una de las personas que más ha investigado este tema directamente vinculado con su familia, puesto que a su abuela, Josefa Portela, le embargaron al finca, vivienda incluida, para regalársela al dictador con el pazo, aún hoy en manos de su hija, de ahí la inclusión de la temática en las jornadas sobre la vigencia del legado franquista".



Las siguientes citas de las Xornadas da Memoria serán el próximo día 31 y el 1 de abril. En la primera de esas jornadas se analizará la influencia del fascismo en algunas de las problemáticas de la sociedad actual en la conferencia "O que puido ser e o que somos". La charla correrá a cargo de los historiadores Xosé Álvarez Castro y Encarna Otero y el concejal Luis Bará.



Ese mismo día se celebrará una mesa redonda sobre la pervivencia del discurso elaborado por los golpistas y el uso de nuevas herramientas para contar la verdad de lo que pasó. En la jornada de despedida intervendrá la psicóloga clínica y psicoanalista catalana Anna Miñarro, que abordará la transmisión del trauma entre generaciones en la conferencia "El rostro y el rastro de la violencia (1936-1939)".