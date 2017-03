Los caminos a Santiago, los festivales, la calidad como destino y el enoturismo, pilares del plan turístico de la provincia 2017

La enología, muy especialmente tras ser declarado Cambados como Capital Europea del Vino 2017, los distintos caminos a Santiago, los festivales y la excelencia como destino serán este año los cuatro ejes de la promoción turística de la provincia. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, encabezó esta mañana la presentación del programa, cuya imagen corporativa serán matrioskas, que recordarán que somos un destino de calidad, sostenible y atractivo.

El pasado verano el número de visitantes que se acercaron hasta las Rías Baixas creció un 31%, con 2,1 millones de pernoctas, una cifra récord que las nuevas acciones de promoción turística se proponen revalidad, cuando no incrementar, especialmente mediante la atracción del turismo extranjero, el gran caballo de batalla ya que descendió en 2016 en Galicia un 19%.

En el mundo del vino "somos una gran potencia", recordó Carmela Silva, con 29 municipios que cultivan bajo la Denominación de Orixe Rías Baixas y cuyos productores y bodegas aúnan cada vez más tradición e innovación, asociando estética a nuevos maridajes, rutas etc. Jorge Vila, gerente del Instituto Galego do Viño, recordó que la cultura del vino ha de ser un factor de promoción del destino y que "nuestra gran potencialidad como cultura, patrimonio, medio ambiente, playas etc es tan potente como la zona más beneficiada del mundo".

Emplazó a sumar esfuerzos porque "si no hacemos de esto un polo de promoción y desarrollo del rural es porque no queremos. Éste va a ser nuestro año".

Si 2017 será el año del salto cualitativo en el enoturismo se deberá en gran medida a la declaración de Cambados como capital europeo del vino. La alcaldesa de la villa del albariño, Fátima Abal, intervino para recordar que el municipio que encabeza "es la zona de más producción" de estos caldos "y donde se ubican las bodegas más importantes en producción y facturación. Este nombramiento es una oportunidad única para darnos a conocer a nivel internacional".

Avanzó que se celebrarán más de 80 actividades cuyo objetivo será poner en valor el vino y también el patrimonio, paisaje y el deporte. A iniciativas ya consolidadas, como las fiestas del Albariño y la Vieira, el Túnel do Viño, los cursos de la Uned y de la Universidad de Vigo, se añadirán las Xornadas de gastrosexoloxía, cine etc, en un programa con ofertas para todas las edades.

Otra de las grandes claves del programa son las rutas jacobeas. El regidor de Barro, José Manuel Abraldes, hizo votos por su promoción y su cuidado, mientras que el alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, por cuyo municipio discurre la Ruta do Mar de Arousa e do Ulla, incidió en que la villa cuenta ya con 113 distintivos SICTED (un proyecto de mejora de la calidad de los destinoss promovido por la Secretaría de Estado de Turismo) y 35 Q de Calidad, lo que lo sitúan como el segundo más premiado tras Madrid.

También el alcalde O Grove, José Cacabelos, incidió en las potencialidades de los concellos que forman parte de esta ruta, que ya recorrió en su día el Padre Sarmiento. "El turismo del XXI nos lleva al XVIII", señaló.

Pero si una comarca ligada al Camino Portugués es emergente es el Deza. La Vía da Prata fue el pasado año el segundo camino más visitado, con casi 10.000 peregrinos. El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, incidió en que con el citado itinerario "el Camiño de Inverno es uno de los que reúne mayores potencialidades, tenemos informes de que recibe un turismo con una capacidad de inversión media-alta".

La tercera pata del programa turístico pasa por los festivales. En esta edición serán "8 más 1", explicó la presidenta de la Diputación, en alusión a la nueva oferta Vive Nigrán que sustituirá al Portamérica traslado a Caldas.

Carmela Silva aseguró que "son una marca propia de éxito, con más de 200.000 asistentes, un crecimiento entre el 10 y el 45%, 15 millones de impacto económico y una generación de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos".

En los concellos en los que celebraron la ocupación hotelera se situó en el 100%.

A los festivales se suma punturalmente Cambados con la fiesta de cierre de la capitalidad del vino, prevista para el 9 de septiembre.

En nombre de los organizadores, Quin Martínez destacó que "nosotros hacemos que la gente empiece a vivir aventuras, no solo vienen dos o tres días al festival sino que pernoctan y piensan en que tiene que volver porque esto es diferente".

En general, la Diputación se plantea la promoción de la provincia como la principal prioridad. El pasado año el 60% de los turistas que visitaron la provincia desconocía el destino. El 27% señala a la cultura como el principal factor de atracción, seguido del ocio (un 25%). "Lo tenemos todo", concluyó Carmela Silva, "así que salgamos y contémoslo".