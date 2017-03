Almuinha organiza unha charla sobre o Entroido antigo

A Asociación Cultural Almuinha celebrará mañá unha charla sobre o Entroido no rural de Marín dos anos corenta, baixo o título "O entroido dos Quinteiros". Contará co testemuño de Ángel Estévez, veciño de San Tomé que relatará os recordos da súa infancia sobre as celebracións do Entroido. Tamén falará Queta Molas, quen achegará datos sobre as celebracións na vila. A charla terá lugar no Museo Manuel Torres ás 20.00 horas. Con este acto Almuinha quere recuperar a memoria da celebración do Entroido máis antigo de Marín.