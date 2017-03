Agentes de la Policía Nacional piden más medios para la provincia

Agentes de la Policía Nacional se concentraron hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar más medios en la provincia, una falta que, según la Unión Federal de Policías, UFP, ya se está notando en los índices de delincuencia.

"Llevamos mucho tiempo denunciando porque no nos mandan más policías ni para la provincia ni para la región. Y lo peor es que ni siquiera nos garantizan ahora lo que tanto anunciaron a bombo y platillo: que iban a mandar policías en prácticas, que es una solución muy mala porque no están preparados", se lamentó Agustín Vigo, portavoz de la UFP en la provincia.

Los agentes ya comunicaron al anterior subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, que la comunidad gallega se caracteriza por tener una población envejecida. "Además de los servicios que realiza la Policía Nacional, están los que realiza de carácter asistencial a personas mayores, algo que hay que tener en cuenta, ya que muchas dependen de que se les pueda dar un servicio con garantías. Lo que provoca esto es que se tenga que contratar seguridad privada", explicó Vigo, que señaló que este servicio es fundamental para mantener "el desarrollo de la industria, los comercios€ y tener una vida en calma y paz. Es algo irrenunciable, un derecho que no de puede cortar de esta manera".

Actualmente en la provincia de Pontevedra hay menos de un millar de agentes. "Pontevedra debería pasar de largo de los 250, más bien hacia los 300, y no llega a los 200. Marín no llega a la veintena y debería doblar este número. Hay días en los que no se puede ni montar la oficina de denuncias", criticó Agustín Vigo, que indicó que en ocasiones tienen que contar con la ayuda de la Policía Local.