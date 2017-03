La Festa da Orella bate su récord

El atrio del monasterio de San Benito fue escenario ayer de la undécima Festa da Orella, en la que se dieron cita cientos de comensales que contribuyeron a la que la cita gastronómica batiese su propio récord, con cerca de 1.000 raciones vendidas, a las que se suman las de empanada, pulpo o churrasco.

"Estamos encantos y sorprendidos gratamente, porque con el tiempo que hace no apetece salir de casa, así que es todo un éxito", explica María José Abilleira, presidenta de la Asociación de Vecinos de Lérez, a propósito de la undécima edición de la Festa da Orella.



Ésta se celebró ayer en el atrio del monasterio de Lérez, donde se instaló una carpa para facilitar que los asistentes degustasen las raciones a salvo de la intermitente lluvia.



A las 14.30 horas ya se habían servido alrededor de 800 raciones y finalmente los 40 vecinos, niños y adultos, que colaboran en los preparativos y la atención al público despacharon casi un millar, lo que convierte a la edición 2017 en la más exitosa.



La cazuela de orella, acompañada de patatas, vino y pan, se sirvió a 5 euros, el mismo precio que en ediciones anteriores. Fue con diferencia el plato más demandado "pero también la empanada", señala María José Abilleira, "ya que esta fiesta es uno de los pocos sitios, si no el único, donde se puede probar".



Se trata de una receta complicada, señala la representante vecinal "ya que hay que colarla varias veces, no es una receta difícil pero si que supone un proceso latoso".



Además de estas dos recetas se sirvieron orejas dulces, a 50 céntimos la unidad, y raciones de churrasco y pulpo, ambas a 8 euros.



Con la elevada afluencia, la otra sorpresa para los organizadores fue que "han venido más vecinos de fuera que de la parroquia de Lérez, lo que indica que la fiesta está consolidada a nivel del municipio".



La cita gastronómica también sirvió de marco para el debut de los jovencísimos alumnos de la Escuela de Gaiteiros Rías Baixas, que tras meses de ensayos cosecharon aplausos con sus interpretaciones del toque pechado, el modo tradicional de la comarca de Pontevedra.



No fueron los únicos niños presentes en la fiesta. También acudieron los alumnos del colegio de Monte Porreiro, que aprovecharon la cita gastronómica para vender postres caseros con los que recaudar fondos para la excursión de fin de curso.