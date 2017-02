La Xunta intentará que el proyecto de Ence para Lourizán "se haga en otro sitio"

"A día de hoy parece difícil que se pueda hacer", dijo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al concluir la reunión mantenida con el Gobierno de la Diputación de Pontevedra, para negociar la cesión del Pazo de Lourizán a la empresa Ence, que propone habilitar en él un centro de investigación y desarrollo forestal. Un proyecto por 10 millones de euros "con el que el edificio seguiría siendo público", subrayó Rueda.

"La Diputación Provincial, teniendo la oportunidad de no impedir que se haga, va a impedirlo", resumió el responsable autonómico el resultado de la reunión, a la que también asistió la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. "Es una pena, es un proyecto muy bonito, pero por nuestra parte intentaremos que se haga, la Xunta no va a impedir que ese centro de I+D+i se haga en Galicia", añadió Rueda. El vicepresidente admite que no se ha planteado la propuesta de transferir el edificio y su finca a la Xunta, para así desarrollar el proyecto de Ence que el gobierno autonómico defiende. En todo caso, la presidenta provincial, Carmela Silva, se reunirá el próximo día 27 con el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En este encuentro, como avanzó la presidenta, se hablarán de muchas cesiones entre administraciones y una podría ser ésta.

Silva y el vicepresidente provincial César Mosquera, destacaron que la Xunta les ha presentado el proyecto de una empresa privada (Ence) y no una iniciativa de la propia administración autonómica, "con la que la Diputación estaría encantada de colaborar", apuntó Carmela Silva. La institución privincial –añade su titular- "en ningún caso está dispuesta a colaborar con un proyecto de Ence", ya que sigue demandando su traslado fuera de la ría de Pontevedra.

200 metros de 540.000

En todo caso, los responsables de la Diputación apuntan que la pastera propone en su proyecto ocupar unos 200 metros cuadrados para los laboratorios y salas de trabajo de este centro de investigación y desarrollo, cuando la cesión de la Diputación a la Xunta en la finca de Montero Ríos (Pazo de Lourizán) es de 540.0000 metros cuadrados. "Quedó claro que Ence no quiere para nada el Pazo de Lourizán, es una cuestión de emblema, de representación, de poner allí que financia el centro", explicó César Mosquera.

"Cesión de una cesión"

Por otra parte, ambos responsables provinciales cuestionaron la legalidad de que una administración pueda ceder un edificio o una finca pública a una empresa privada para sus fines. Además –explica Carmela Silva- "la Xunta no puede hacer una cesión de una cesión", dado que la administración autonómica tiene esta parecela transferida por la Diputación, según un convenio que expira en 2021, para unas utilidades muy concretas que nada tienen que ver con este proyecto privado de Ence, como explicó la presidenta provincial.

Así, la negociación sobre este asunto ha quedado paralizada, a la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del presidente de la Xunta con su homóloga de la Diputación el próximo lunes 27 de febrero.

Antes de iniciarse esta reunión, a las puertas de la Diputación Provincial se manifestó la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), apoyada por otros colectivos, para demandar "que no se permita a Ence hacerse con el Pazo de Lourizán".