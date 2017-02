Las primeras nieves llegan a la comarca

No fueron muy abundantes pero si las primeras del año tras de muchos meses de sequía y después de un temporal de viento y lluvia. La comarca dio en la madrugada de la bienvenida a la nieve, que cubrió con un manto blanco las zonas más altas del interior de la provincia, especialmente en el municipio de A Lama. La nevada no causó problemas en las zonas habitadas, ya que fue efímera y se concentró en las cotas más elevadas, pero sí permitió recuperar por unas horas la estampa más invernal.

La jornada de ayer no fue la más fría de estas semanas pero sí coincidió con unas precipitaciones que fueron de nieve en esos puntos del interior. Sin embargo, las previsiones de Meteogalicia, que sí atisbaban estas nevadas en A Lama para la pasada madrugada, no apuntan en cambio, a que se repitan en los próximos días, aunque la lluvia no abandonará la comarca.

Hasta ahora estos primeros diez días de febrero han deparado más lluvia en el municipio de Pontevedra que la recogida en conjunto en los dos meses anteriores al completo. Hasta ayer ya se acumulaban en este mes unos 155 litros por metro cuadrado, a15 litros de media al día, mientras que en diciembre fueron 51 litros y en enero se elevó a 86, aunque concentrados en sus jornadas finales. Esto significa que en ese periodo a caballo entre 2016 y 2017 apenas cayeron dos litros de media al día, lo que llevó a decretar una prealerta por sequía.