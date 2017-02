Los Bomberos alertan del "grave deterioro" de la marquesina del puente de A Barca

La marquesina de madera y metal que desde hace años cubre las aceras del puente de A Barca presenta un "grave deterioro" que "pone en riesgo" el paso de peatones e incluso coches en jornadas de temporal como las registradas el pasado fin de semana. Así se pone de manifiesto en un informe técnico elaborado por los Bomberos de Pontevedra que el Concello acaba de enviar a la Xunta, titular del puente, con el fin de que adopte alguna medida al respecto. El gobierno local no descarta incluso prohibir el paso por el viaducto si se repiten episodios adversos que "pongan en peligro" a las personas.

El informe alerta de que muchas de las vigas de madera están podridas y las sujeciones de la cubierta presentan tal deterioro que "carece de resistencia" ante los vientos fuertes, como ocurrió en la madrugada del viernes, cuando los Bomberos tuvieron que acudir a asegurar la estructura y el puente permaneció cortado varias horas al desprenderse numerosas chapas. Los problemas incluso afectaron a la circulación por la autopista, que discurre bajo el puente.

El concejal de Infraestruturas, César Mosquera, ha explicado que el problema ya fue comunicado verbalmente por el alcalde, Miguel Fernández Lores, al presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista institucional que ambos mantuvieron el pasado viernes, y ayer se refrendó el aviso con el envío del citado informe de los Bomberos.

Ese informe, firmado por el nuevo jefe del servicio, que además es arquitecto, subraya que entre el viernes y el sábado los bomberos tuvieron que acudir al menos cuatro veces a asegurar las piezas de esa cubierta y detalla que "realizada una inspección visual" se comprueba que "la estructura de madera que conforma las marquesinas peatonales se encuentra en un estado precario".

Por ello, alerta de la "necesidad de inspección urgente por parte de la administración correspondiente; el inicio de los trabajos de fijación de urgencia del material inestable y la interrupción del paso peatonal si no es posible garantizar la seguridad de los usuarios".

Mosquera emplaza a la Xunta a "adoptar de inmediato alguna medida" al respecto, si bien no aclara si debería ser eliminar la actual marquesina, que se instaló hace años para proteger a los peatones del viento y la lluvia, o cambiarla por otra solución. Si subraya, en todo caso, que este aviso "no tiene nada que ver" con la vieja demanda del gobierno local de que se peatonalice el puente de A Barca o, al menos se restrinja el tránsito rodado.