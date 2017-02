¿Como ser un exitoso 'youtuber' en galego?

Os cursos de formación específica de videocreación do proxecto Youtubeir@s comezarán o mércores na Facultade de Ciencias de Comunicación de Pontevedra. Trátase dunha iniciativa posta en marcha a nivel autonómico en colaboración con once concellos e as tres universidades galegas para fomentar o uso do galego nas novas tecnoloxías a través de videos creados para colgar na canle YouTube.

Os obradoiros públicos, para os que hai dispoñibles 20 prazas por cada un, comezarán o 8 de febreiro en horario de 16 a 17 horas e o 15 de febreiro de 18.30 a 20.30 horas.

Cada participante creará un vídeo para o concurso na rede Youtubeir@s e para o que asistirá a varias sesións formativas. Os premios do certamen son de 500 e 1.000 euros. A oferta está dirixida a persoas maiores de 14 anos. Colaboran tanto o Concello de Pontevedra como a Universidade de Vigo.

"É unha maneira sinxela de facer que o galego estea presente na rede, de darlle utilizade e brillo", asegurou hoxe Alberto Oubiña, concelleiro de Normalización Lingüística.