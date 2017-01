La Audiencia Provincial ordena reabrir el caso de los insultos machistas a Carmela Silva

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, aseguró esta mañana estar "satisfecha" tras la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra de reabrir la causa judicial que investigaba los insultos machistas que recibió a través de una red social del entonces concejal de Igualdade del PP en Moraña, Jorge Caldas, así como de otro vecino de esta localidad. Caldas dimitió poco después de aquel episodio.

Un auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ordena al juzgado de instrucción 3 de Pontevedra que retome el caso al revocar el sobreseimiento provisional dictado por este mismo órgano en su día al entender que los insultos vertidos por el edil contra la presidenta de la Diputación podrían encuadrarse dentro del "ejercicio del derecho a la libertad de expresión". En dicho auto, firmado por las tres magistradas de la Sección Cuarta, indican que "consideran precipitado el cierre del procedimiento sin haber practicado diligencia de investigación alguna tendente a indagar la verdadera finalidad de las expresiones publicadas". Concluyen que aquellas publicaciones que aparecieron en la red social como "mala zorra" y "sinvergüenza", así como "menuda furcia... FUR-CIA... hija de puta" son "objetivamente ofensivas y difamatorias excediendo, al menos en su tenor literal, de los límites de la libertad de expresión y del derecho de crítica que un personaje público, por razón de su cargo, debe soportar, motivos por los cuales interesan la revocación de la resolución recurrida y la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos". La Audiencia Provincial estima el recurso que habían presentado tanto la Fiscalía como la propia Diputación después de conocer el archivo del caso por parte del juzgado de instrucción.

Silva, a preguntas de los periodistas sobre la reapertura del caso, aseguró que "en esta sociedad tenemos que ser capaces de poner límites a todas las violencias machistas". Señaló que las expresiones más graves de este machismo son "las más graves son las que tienen que ver con las lesiones y los asesinatos pero hay muchas otras que parten del insulto, del uso de nuestra imagen como si fuéramos objetos y no personas libres". "Por eso yo me siento tan satisfecha de que la Audiencia Provincial haya entendido que el archivo frente a los insultos gravísimos sufridos por la presidenta de la Diputación fueran archivados", añadió. "Considero que lo que hizo la Audiencia Provincial es lo que hay que hacer, una sociedad decente, avanzada, una sociedad que quiera contar con más de la mitad de la población que somos las mujeres no puede permitir que se nos insulte y que eso quede sin sanción, es fundamental y obligado que sancionemos este tipo de comportamientos". Dijo estar satisfecha "no en mi nombre, sino en nombre de los derechos de todas las mujeres". "La sociedad debe saber que frente a estos insultos hay instrumentos para hacerles frente también en el ámbito judicial", finalizó.

Silva realizó estas manifestaciones después de expresar su "enfado, indignación y rabia" tras el último asesinato por violencia machista ocurrido en O Carballiño.