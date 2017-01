Retranca que lembra a Castelao

O humor será o gran protagonista a partir de mañá no Pazo Provincial, escenario da mostra "Luis Davila. A retranca dun país". As súas viñetas que tratan cada día a realidade galega nas páxinas do diario decano, en concreto un total de 72 debuxos, lembrarán ó visitante que Castelao no seu día tamén foi debuxante dos diarios Galicia e FARO.

A habilidade de falar con segundas intencións, nomeadamente cando se procura o humor, chamamos os galegos retranca. É o eixe da mostra que mañá, cando se cumplen 131 anos do nacemento en Rianxo de Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, abrirá as súas portas no Pazo Provincial de Pontevedra.

"Luis Davila. A retranca dun país" é o título desta exposición que percorreu a provincia o pasado ano dentro do programa de actividades do Ano Castelao, que se pecha oficialmente con esta proposta impulsada pola Deputación.

A presidenta da entidade provincial, Carmela Silva, encabezará ás 11.30 horas o acto de inauguración, no que tamén participará o debuxante de Bueu, colaborador de FARO, Luis Davila, que asinará exemplares de O Bichero. Pola súa banda, María Jesús Monterde, presidenta en Pontevedra da Asociación de Xordos de Galicia, signará o acto e a posterior visita guiada que levará a cabo a comisaria da mostra, Fátima Cobo.

Os responsables da exposición suliñan que o seu obxectivo "é o de poñer en valor o legado dunha figura histórica como a de Castelao, pero dun xeito actualizado e botando man do traballo dun debuxante amplamente coñecido e recoñecido como é Luis Davila. Así, partindo de que nos anos 20 e 30 do século XX Castelao colaborou nos diarios vigueses Galicia e FARO coa publicación dunha serie de viñetas tituladas de maneira xenérica Cousas da vida, conéctase esta actividade coa dun debuxante coma Luis Davila que na actualidade e tamén desde a prensa galega trata as realidades galegas do día a día".

O visitante poderá contemplar 72 viñetas de Davila que, engaden as mesmas fontes, achegan ó espectador "á realidade diaria do país desde o humor e o coñecemento profundo da maneira de ser, sentir e vivir dos galegos".

A visita guiada signada non é a única iniciativa relacionada coa exposición e pensada para as persoas con discapacidade. Así, tamén contará cunha audioguía-signoguía á que se pode acceder a través da dun código QR.

Esta audioguía contou coa colaboración da Asociación de Xordos de Galicia e está pensada "para facilitar que as persoas con dificultades auditivas poidan acceder a contidos culturais en igualdade de condicións que o resto da cidadanía", destacan os organizadores.

Coa inauguración desta mostra nunha data con tanto simbolismo, a Deputación pechará oficialmente o Ano Castelao. A exposición poderá visitarse no Pazo provincial ata o vindeiro 4 de marzo, no horario habitual de atención ao público.