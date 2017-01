En honor de Pepe Solla

La Peña da Boina ofreció ayer su reconocimiento al empresario poiense José González Solla, más conocido como Pepe Solla, "por dar prestigio nacional e internacional a Pontevedra y su entorno". El hostelero dedicó el homenaje a su esposa, Amelia González, con la que fundó el restaurante que llevaría su apellido y que ahora gestiona su hijo, el chef Pepe Solla.

El empresario y hostelero José González Solla, creador, junto con su esposa del reconocido restaurante Casa Solla, recibió ayer el reconocimiento de "Honra y Louvanza" de la Peña da Boina. El acto, que tuvo lugar tras una comida en el Liceo Casino de Pontevedra, estuvo precedido por una misa en la iglesia de la Peregrina.

Durante su discurso ante los asistentes, Pepe Solla, como se le conoce en la comarca, quiso dedicar el reconocimiento a su esposa, Amelia González. Asimismo, se confesó un afortunado por haber elegido una profesión como la de la hostelería y también por haber logrado la continuidad de su negocio a través de su hijo, el chef Pepe Solla, que ha ganado una estrella Michelin para el restaurante de San Salvador de Poio.

"A juzgar por la acogida que me hicieron en la iglesia, yo digo que no sé si me lo merezco, porque todo eran abrazos, besos, enhorabuenas...", bromeó el poiense, que valoró que el homenaje provenga de "mi Pontevedra amada". "Yo cuando salía por ahí, no podía dejar de decir solo el nombre de Poio, sino también el de Pontevedra, porque era una manera de venderla en su conjunto. Es como cuando hablamos de Galicia", considera. Y es que la Peña da Boina eligió este año al hostelero por dedicar su vida "a ser un empresario emprendedor e innovador con la creación de Casa Solla y, desde el mismo, dar prestigio nacional e internacional a Pontevedra y su entorno, sin olvidar su entrega a otras causas".

Casa Solla fue creada en el año 1961. "Por aquel entonces yo no sabía hasta dónde podíamos llegar, pero sí teníamos claro que teníamos ganas de llegar a algo", dijo. "Yo tuve la suerte de casarme con una mujer que lo es todo, pero, sobre todo, compañera de trabajo. Nos metimos en esa aventura con muchas ganas de triunfar, lo que nos hizo vencer a la falta de profesionalidad que teníamos. Por nuestra entrega alcanzamos lo que alcanzamos. Después tuvimos la gran suerte de que apareció nuestro hijo para continuar nuestro trabajo", aseguró.

El acto también celebró el ingreso de seis nuevos socios: Juan Abal Sobral, Gregorio Andión López, Francisco Fariña González, Celedonio García Redondo, Santiago Martín Arias y Jesús Salvador Trujillo Valladares.

Creadores de empleo

Por su parte, Antonio de Ron, en nombre de la Peña da Boina, recalcó la trayectoria del empresario, al que, en los últimos años también han precedido en el reconocimiento otros dos poienses y también empresarios: Luis López Basalo (en 2016) y Lupe Murillo (en 2015). En este sentido, De Ron destacó que Pontevedra está abierta a lo limítrofe: "Tenemos que considerar ciudadanos de la gran Pontevedra a todos los que están próximos".

El anterior fue Rogelio Acuña (en 2014), de panaderías Acuña, recientemente fallecido. "No podemos olvidar a los empresarios, porque crean empleo, beneficio para la ciudad", opinó.