Los niños entregan sus peticiones

Si hay un momento mágico en la vida de un niño ese es el que supone su encuentro con los Reyes Magos. Los de Pontevedra pudieron cumplirlo ayer en la carpa de Pontexogos, en la Praza de España, donde, sentados en sus tronos, recibieron las cartas con los deseos de los más pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron felices por unos minutos a decenas de niños unos días antes de que tenga lugar la tan esperada Cabalgata de Reyes, el jueves.

Jorge tiene cinco años y muchas peticiones para los Reyes Magos. Ayer cumplió su sueño de sentarse en el regazo de cada uno de ellos durante la visita que Sus Majestades realizaron a la carpa de Pontexogos, en la Praza de España. Con su carta en mano, el pequeño pontevedrés fue enumerando, uno a uno, los regalos que le gustaría recibir en la noche del 5 al 6 de enero, la más esperada del año por parte de los niños.

Está claro, Reyes Magos solo hay unos y no hay quien los destrone. Ayer lo demostraron en su visita a la carpa de Pontexogos, donde atendieron a decenas de niños a mediodía. Los pequeños no dudaron en entregarles sus misivas con sus peticiones. Una vez más, Melchor, Gaspar y Baltasar ejercieron de moderadores de los deseos de los menores, aconsejándoles que no se excediesen en sus cartas y escuchando pacientemente la retahíla de deseos.

Los más tímidos se limitaron a saludar a los Reyes de Oriente y fueron estos los que tuvieron que romper el hielo con alguna broma relativa a lo mucho que habían crecido en el último año y con la clásica pregunta "¿Has sido bueno este año?".

Para Marta, de siete años, lo más emocionante fue que Baltasar le sonriese. Y así se lo hizo saber a sus padres entre risas, que se ocupaban de tomarle fotografías con el teléfono móvil y hasta de grabar un vídeo de la charla con el rey negro.

Los niños evidenciaron su predilección por cada uno de los Reyes pidiendo ser atendido por ellos en primer lugar, aunque terminaban charlando con los tres.

Pelotas, muñecas, bicicletas... los clásicos ocupan buena parte de las cartas que ya están siendo gestionadas por Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que hay que sumar los juguetes más sofisticados y los electrónicos, que siempre ocupan un lugar importante en el listado de deseos de los niños.

Se trata de una de las muchas visitas que Sus Majestades realizarán hasta el día 6 por diferentes emplazamientos de la ciudad, aunque, sin duda, la más ansiada es la de la Cabalgata de Reyes, en la tarde del jueves, día 5.

La historia de los Reyes Magos cuenta con más de 2.000 años de antigüedad. Con su visita real a la carpa pontevedresa se pone fin a varios días de intensa actividad con los juegos educativos en pleno corazón de la ciudad. El Pontexogos cerró ayer sus puertas después de recibir a miles de niños que hasta el próximo lunes, 9 de enero, disfrutan de la Navidad.