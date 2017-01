Emotivo homenaje en Marín a los vecinos fusilados en el 36

La Asociación por la Memoria Histórica de Marín rindió, un año más, homenaje a los marineases fusilados en la Nochevieja del 36. El acto contó con la presencia de un centenar de personas que escucharon las palabras de Antón Sobral, invitado especial en esta jornada, y las interpretaciones musicales del grupo "Os amigos Gaiteiros" y del cantoautor Samu Acuña que intervinieron en diversos momentos del acto.

Antón Sobral manifestó que estos "son actos políticos de reparación moral cidadán , para coñecer a historia e que todos podamos saber o que aconteceu, cándo e cómo aconteceu, polo que son actos no só políticos senon tamén morais".

Sobral recordo que "a soberanía do Estado radica, aniña, no pobo e non nunha clase social poderosa, e ningún exército nen igrexa, nin un sistema financieiro usureiro ou en grupos de presión que defenden exclusivamente os sus intereses".

Recordó antes de finalizar su in-tervención como "aliento de libertad, justicia y fraternidad", los nombres de Antonio Blanco, Albino Agraso, Amando Iglesias, Bernardio de la Torrem, Euenio Dopazo, José Barreiro, Ignacio Domínguez, Demetrio Lorenzo, Santiago Ramos, José Hervés, Eugenio González, Juan Domínguez, Manuel García, Amable Soto, Daniel Pereira, Manuel Gil, Antonio Martínez y Santiago García, como víctimas de la barbarie franquista aquel 31 de diciembre de 1936.

Tras la intervención muical de las gaita de "Os amigos Gaiteiros" y del cantoautor "Samu Acuña", se procedió a depositar sobre el mar del Paseo Marítimo un ramo de flores en recuerdo de los fallecidos, casi todos marineros, y se interpretaron los himnos de la República y de Galicia, coreado por una nutrida presencia de simpatizantes de "Memoria Histórica" que depositaron flores al pie del monumento erigido en recuerdo de los homenajeados.