Rechazo provincial al "cruel y anacrónico" tiro al pichón

La Diputación de Pontevedra no subvencionará el tiro al pichón en A Toxa, "ni ninguna actividad que suponga maltrato animal". Así lo anunció "con mucho orgullo", la presidenta de esta institución, Carmela Silva, una vez que el pleno provincial ha aprobado esta mañana una moción de Son-Marea que suprime todo tipo de apoyo desde el organismo provincial al tiro al pichón e insta a la Xunta a legislar para prohibirlo.

La propuesta de Son-Marea se aprobó con el apoyo de PSdeG-PSOE y BNG, frente a los votos en contra del PP, cuyo portavoz indicó que el sector turístico de O Grove y comarca "no puede prescindir de unos ingresos tan importantes".

Aunque el respaldo de socialistas y nacionalistas a la iniciativa de Son-Marea quedó clara desde el primer momento, la presidenta provincial quiso intervenir al cierre del debate, para manifestar que "en el siglo XXI no es asumible el maltrato animal de ninguna forma" y lamentó la justificación basada en la creación de empleo y la generación de ingresos económicos con la que el Partido Popular votó en contra de la propuesta. "No se puede relacionar este tipo de comportamientos con la actividad económica, es inaceptable; en una sociedad moderna no se puede comprender este tipo de maltrato hacia los animales", indicó la presidenta, quien recordó que la Diputación de Pontevedra también ha retirado todo tipo de apoyo a las corridas de toros.

Agonizan vivos

Previamente, el proponente de la moción, el diputado de Son-Marea Xosé Lois Jácome, recordó que a estas aves se les corta una parte de las alas o de la cola para dificultar su vuelo, antes de ser abatidos por los tiradores. Una vez alcanzados en ocasiones quedan vivos sobre el terreno agonizando hasta la muerte. Jácome recordó que esta actividad ya está prohibida en 27 estados de la Unión Europea y que supone una práctica cruenta con la que se entretiene una minoría social.

El diputado apuntó además que se han recogido por parte de asociaciones animalistas 33.000 firmas en Galicia reclamando su prohibición. Jácome recordó que esta práctica es anacrónica, y legal gracias a una excepción normativa introducida en la todavía vigente Ley de Protección Animal de 1993, junto con los eventos taurinos.

La Asociación Animalista Libera y la Fondation Franz Weber, organizaciones que impulsan la campaña "Basta de tiros" para pedir la erradicación de los campeonatos de tiro al pichón en Galicia, aplaudieron el posicionamiento del pleno de la Diputación de Pontevedra. Con este acuerdo, además de no sustentar la actividad, la Diputación de Pontevedra insta a la Xunta de Galicia a incluir en su Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal la prohibición expresa del tiro al pichón.