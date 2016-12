Moreira: "Ahora ya sabemos que aquí manda el alcalde de Santiago"

"Ahora sabemos que quien manda en Pontevedra es el alcalde de Santiago", dijo el portavoz del grupo municipal popular, Jacobo Moreira, tras la abstención de Marea con la que el gobierno local sacó adelante sus presupuestos. En su intervención final, Moreira hizo varias alusiones al alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y al cambio del sentido de voto de esta formación a última hora. También insinuó que el acuerdo venía cerrado al pleno, apuntando datos como que Luis Rei traía sus enmiendas "escritas a ordenador" y perfectamente valoradas, de modo que estaban preparadas de antemano para ser aportadas con más facilidad al documento del BNG. Tras cerrarse el acuerdo, el portavoz del PP advirtió a Luis Rei que "ahora es corresponsable de la ejecución del presupuesto del año que viene".

Durante su intervención, Jacobo Moreira acusó al grupo nacionalista de no haber ejecutado el presupuesto de este año y recordó el modo "torticero" en que logró su aprobación el año pasado: aprovechando una operación quirúrgica de un edil del PP.

Jacobo Moreira insistió en su primera intervención en la "legalidad" del dictamen de la comisión en la que se aprobó el presupuesto de la oposición y exigió en varias ocasiones una respuesta concreta sobre este asunto, tanto al alcalde como al secretario del pleno, que no logró.

Rechazó que las enmiendas de la oposición supusiesen "destrozar" el proyecto de gobierno para Pontevedra ya que no representa ni el 5 por ciento del presupuesto, unos 4 millones en un montante de 73 millones.

"Usted no tiene cintura política; no ha negociado nada; hemos aprobado 22 enmiendas, usted 0; usted es el gran privatizador de Pontevedra; es un farsante; contrata a dedo; se está metiendo en un jaleo jurídico que a ver cómo acaba; piensa que el Concello es su casa; trae el presupuesto manu militari; no estamos en China", fueron algunos de los reproches de Moreira a Lores.