Juan Manuel Rey: "Cualquier político tiene derecho a defenderse si cree que es inocente"

Los días festivos de Navidad llegan a la Administración local de Caldas de Reis con buenas noticias para sus intereses. A la buena nueva del archivo provisional de la causa contra el regidor local, se une también la aprobación de buena parte de un PXOM "nacido del consenso". Todas estas novedad hacen que el alcalde del municipio y su grupo de gobierno disfruten de estos días con "una sonrisa de oreja a oreja", aseguró.

Juan Manuel Rey Rey compareció ayer por la mañana por primera vez desde que se decretase el sobreseimiento provisional de su causa por malversación de fondos por el pago de unas multas con fondos públicos para mostrar su agradecimiento a su equipo de gobierno y a los vecinos del municipio por "el respeto y corrección con que se me trató en estos días. No se lo voy a poder pagar ni aunque viva mil vidas más", apuntó el regidor.

Espera disculpas

Rey también quiso romper una lanza a favor de todos los políticos investigados en los últimos tiempos al considerar que "todos somos inocentes hasta que seamos declarados culpables" y "cualquier político de cualquier partido tiene derecho a defenderse si cree que es inocente" ya que "hubo un momento en el que tirar contra la clase política salía gratis", puntualizó.

Para el alcalde caldense recurrir no fue "ninguna huida hacia delante" y considera que parte del éxito en haber logrado que finalmente se archivase la acusación recae en "no haber desistido y no ahorrar en esfuerzos por defender mi inocencia". En ese sentido Rey dice esperar ahora "las disculpas" de parte de los partidos de oposición que le atacaron, especialmente en campaña electoral, debido a este auto abierto. "No voy a olvidarme del comportamiento de difícil calificación que tuvieron estos grupos", aseguró el alcalde.

Las multas que originaron está causas proceden del caso del derribo del edificio de Caldas, ubicado en el número 57 de la Rúa Real. En 2002, una sentencia decretó la demolición del inmueble tras la denuncia de un vecino. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza en 2007 y 2009 y anulaba la licencia municipal.

Inicialmente, el fiscal solicitó para Juan Manuel Rey dos años y medio de inhabilitación y una multa de 5.760 euros, pero el alcalde recurrió ante la Audiencia por no estar suficientemente motivado el auto judicial. El pasado mes de noviembre este órgano anuló la apertura del juicio oral por incurrir en una "incongruencia interna" y ordenó un nuevo auto. Es ahora cuanto se dicta el archivo, que aún puede ser recurrida por la Fiscalía.

El auto señala que no queda "acreditada la intención y conocimiento de la comisión del delito" y todavía puede ser recurrido por la Fiscalía. Desde el Gobierno de Caldas se confía en que el archivo se convierta en definitivo y el alcalde pueda dejar ya en el pasado un caso que lleva meses coleando y que alcanzó su punto álgido en plena campaña electoral.