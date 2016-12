La Xunta deja pendiente de aprobación una parte del PXOM

La Xunta acordó ayer la aprobación definitiva parcial del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Caldas, según informó a conselleira de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, al alcalde, Juan Manuel Rey. La aprobación llega después de que el Concello remitiera el documento , el pasado 14 de noviembre, a la Xunta solicitando su aprobación definitiva. Sin embargo, este decreto autonómico deja pendiente el 4% del territorio, al no aprobar 3 de los 19 suelos urbanizables propuestos por el Concello al "no estar convenientemente justificados o parcialmente sujetos a diversas afecciones sectoriales, como de agua e infraestructuras", según la consellería.

Mato informó a Rey de la necesidad de corregir esas deficiencias mediante un nuevo documento refundido para lograr una aprobación definitiva total. El PXOM detalla que el 2% del territorio es suelo urbano y otro 3,5% es urbanizable delimitado o no delimitado, mientas que los núcleos rurales suponen un 9%. De este modo, el 86% del Concello se declara como suelo rústico de especial protección.