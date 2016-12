Lores defiende en el pleno su presupuesto frente a los recursos judiciales que anuncia la oposición

El pleno municipal de Pontevedra debate hoy (11.00 horas en el Teatro Principal) el proyecto de presupuesto para 2017 elaborado por el gobierno local. El ejecutivo que preside el nacionalista Miguel Lores se niega a llevar al pleno el documento aprobado en la Comisión de Economía e Facenda, que incorpora 22 enmiendas de los grupos de la oposición. PP y PSOE ya han impugnado la convocatoria, si bien la sesión se celebrará. Estos grupos sostienen que el vericueto legal ideado por el BNG para sacar adelante sus cuentas -evitando llevar al pleno las de la oposición- es antijurídico, por lo que, aunque el presupuesto salga adelante, prevén llevarlo a los tribunales.

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luis Villares, ha terciado en el conflicto para instar a la Marea de Pontevedra a llegar a un acuerdo de última hora con el BNG para sacar adelante sus presupuestos. Lo contrario pondría en riesgo los pactos Marea-BNG en otros municipios.

Si las cuentas del gobierno de Pontevedra no se aprueban en la sesión plenaria de hoy, el alcalde Miguel Lores se someterá a una cuestión de confianza, con lo que los grupos de la oposición (PP, PSOE, Marea y Ciudadanos) dispondrán de un mes para presentar un alcalde alternativo o, en caso contrario, se entendería refrendada la gestión de Lores y sus presupuestos.

La incapacidad de todos los grupos para llegar a acuerdos, desde que el BNG (en minoría) decidiese no aceptar ninguna de las 34 enmiendas presentadas por la oposición y no llevar a pleno el documento aprobado en comisión, desembocará -salvo sorpresa de última hora-, en los tribunales. El presidente de la Comisión de Economía e Facenda, el edil popular Rafael Domínguez, aseveró ayer que las enmiendas presentadas "son legales" y que el alcalde Lores "mintió" al justificar la retirada del documento del pleno en la supuesta "ilegalidad" de dichas aportaciones. Domínguez afirma que Lores mintió igualmente al decir que ha negociado el presupuesto, "prueba de ello es que de 34 enmiendas no aceptó ninguna" -argumenta el popular- y que también "miente" al decir que las cuentas aprobadas por los grupos "bloquean" la acción de gobierno, ya que las modificaciones suman solo 4 millones de los 72 que integran los presupuestos de Pontevedra. El grupo popular también lamentó el "ridículo" que a su juicio hace el alcalde Lores, al "utilizar el recurso del miedo" y decir a los pontevedreses que con las cuentas de la oposición "no habrá Feira Franca".

Un apoyo de última hora, o la abstención de un solo concejal, lograría aprobar hoy el documento. Si la oposición lo rechaza pero tampoco nombra otro alcalde, quedará aprobado en el plazo de un mes.