La cantante Macy Gray, primera invitada al programa del 20 aniversario del Pazo

La cantante y actriz estadounidense Macy Gray es la primera artista que se confirma que participará en 2017 en el programa del 20 aniversario del Pazo da Cultura. Será una oferta cultural "espectacular", prometió la concejala de Cultura, Anxos Riveiro, en la que destaca el ciclo "Voices", que arrancará el 7 de abril con la artista, ganadora de un Grammy y una de las voces más destacadas del neo soul.

Las entradas para el concierto de Natalie Renee McIntyre, conocida artísticamente como Macy Gray, y que se ha convertido también en una estrella del cine (Spiderman, Scary Movie 3, Killers, The Paperboy o The Grim Sleeper son algunos de los filmes en los que ha actuado en los últimos años), están ya a la venta en Ataquilla.com a un precio de 20 euros más gastos. Será la primera ocasión en la que la cantante actuará en Galicia.

Anxos Riveiro avanzó esta actuación al hacer balance de la labor desarrollada este año en el Pazo, un 2016 que se cierra con "unos excelentes datos de participación", indica la edil, ya que un total de 218.000 personas participaron en las actividades que tuvieron lugar en el Pazo, el Recinto Ferial y el Teatro Principal.

A lo largo de este año se celebraron más de 800 actividades en los tres espacios dependientes del Pazo, programas tanto de iniciativa propia de la entidad cultural capitalina (caso del Salón do Libro, conciertos, actividades del MiniPazo Club o los ciclos Summum, Cóxegas, Ponteatro o Domingos do Principal) como de otras entidades, caso de Culturgal, las actuaciones de la Banda de Música de Pontevedra, Cantos na Maré, las proyecciones del Cineclub, Novos Cinemas etc.

Las actividades más numerosas han sido las musicales y de teatro y en general artes escénicas, cada una con más de 80 ofertas. Figuran en este capítulo galas como los Premios Galegos da Música Martín Códax o la recién celebrada Gala Castelao con la que se despidió el año dedicado al ensayista, político y artista. También figuran en este epígrafe festivales como Sete Falares, Pontepoética, Núbebes, Novos Cinemas, Tek Fest o las ofertas de distintos colectivos musicales, escolares, de academias de danza, deportivos, teatrales "que mantuvieron también ocupadas nuestras instalaciones durante un alto porcentaje de días", indican los portavoces del Pazo.

Éstos destacan que si bien la programación cultura es la principal razón de ser del Pazo son cada vez más las actividades de otra naturaleza que tienen lugar en sus instalaciones, por ejemplo las 12 ferias celebradas este año, 17 congresos, unas 200 jornadas formativas o divulgativas o 4 pruebas deportivas. "La calidad y la variedad son los ejes sobre los que se trabajó en los últimos años", añaden, con la idea de situar a Pontevedra como referente cultural.

Una de las sorpresas que el público puede encontrar ya en el vestíbulo del Pazo es un photocall donde posar como una estrella de la música.