El alcalde de Caldas evita el banquillo al archivarse el caso de supuesta "malversación" en el pago de una multa

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, evita el banquillo de los acusados en un supuesto caso de malversación de fondos públicos después de que el juzgado de la localidad haya decretado el sobreseimiento provisional y archivo de una causa relativa al pago de una multa por el retraso en derribar un edificio de la rúa Real, según ha informado el propio regidor. De esta manera, queda anulada la apertura de juicio oral por este mismo asunto que el juzgado decretó poco antes de las elecciones municipales de 2015. El auto, en todo caso, aún puede ser recurrido por la Fiscalía.

Inicialmente, el fiscal solicitaba dos años y medio de inhabilitación y una multa de 5.760 euros contra Rey, pero el alcalde recurrió aquella apertura de juicio oral ante la Audiencia por no estar suficientemente motivada. En noviembre pasado este órgano anuló el auto de apertura de juicio oral por incurrir en una "incongruencia interna" y ordenaba una nueva redacción. Es ahora cuanto el auto se convierte en uno de archivo y aleja, al menos por el momento, la posibilidad de que Juan Manuel Rey pase por el banquillo.

El caso del derribo del edificio de Caldas, ubicado en el número 57 de la Rúa Real, acumula ya 14 años de duración. En 2002, una sentencia determinó la demolición del inmueble tras la denuncia de un vecino. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza en 2007 y 2009, anulaba la licencia municipal al considerar que ésta incumplía la normativa vigente en aquel momento.

Juan Manuel Rey heredó la citada orden en 2006, tras sustituir en el cargo de regidor al también socialista José María Tobío e incumplió el fallo judicial. Por ello, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo les impuso a ambos ediles varias multas coercitivas.

Sin embargo, en 2014, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas de Reis comenzó a investigar una supuesta malversación de fondos públicos. El Juzgado entendía que el regidor podía haber usado dinero del Concello para pagar las citadas multas a su nombre.

Ya en 2015, Juan Manuel Rey compareció ante la jueza de la audiencia preliminar, que finalmente decidió abrir juicio oral por malversación de fondos, pese a que é aseguró que "no fue el responsable del pago de la multa coercitiva" por valor de 600 euros por atraso de derribo del edificio. El regidor aseguró que no se encontraba en España en el momento de la firma de pago y tampoco "dio orden alguna". Asimismo, Rey también alegó que no había dudas de que se estuviera haciendo nada incorrecto, ya que "solo había informes favorables"

Cuando conoció su imputación, el regidor anunció que no dimitiría y que se presentaría a las elecciones "sí o sí", aunque fuese como independiente para "no perjudicar al partido". Finalmente, Juan Manuel Rey encabezó la lista del Partido Socialista y acabó ganando las elecciones por mayoría absoluta, lo que le permitió iniciar su tercer mandato en el Caldas. Hasta mañana no realizará una valoración política del actual archivo provisional