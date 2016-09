Los padres de A Lama deciden no enviar a sus hijos a clase "hasta que el colegio esté apto"

Los padres del CEIP de A Lama decidieron en asamblea realizar "boicot" al inicio del curso escolar en este municipio. Así se expresaban ayer desde la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) tras una reunión en la que analizaron con la dirección del centro la situación en la que actualmente se encuentran las instalaciones educativas, en plenas obras de reparación de la cubierta y con la situación agravada por los daños causados como consecuencia de las trombas de agua que durante la jornada de ayer cayeron sobre el municipio.

Unos daños que ayer obligaron a Educación a suspender las clases en este colegio así como en el CEIP Doutor Suárez de Fornelos de Montes. Sin embargo, esta suspensión no está acordada para los próximos días. Desde el ANPA señalan que el debate no se ciñe a los daños causados por el mal tiempo dado que el malestar entre los padres de alumnos es anterior. Consideran que el colegio ya no estaba preparado para recibir a sus alumnos en el inicio de este curso por las obras que en este momento se están llevando a cabo para reparar la cubierta. "Se trata de unas obras muy necesarias, pero con el verano fabuloso que tuvimos, no entiendo como no las acabaron antes de que se iniciase el curso"; señalaban ayer desde la asociación de madres y padres. "Lo cierto es que aunque no lloviese el centro no estaba preparado para recibir a los niños, podían caer o volar chapas, se caen trozos del falso techo, hace apenas una semana un obrero se cayó sobre el escenario y está en el hospital..., creo que en estas condiciones los niños no pueden ir a clase"; reiteraban.

Y en esto llegaron las lluvias. Con las obras del tejado en marcha, los fuertes chubascos que cayeron durante la jornada de ayer agravaron la situación del centro. El agua entra a raudales en algunas de las dependencias del colegio que ayer estaban inundadas. Salta el automático del cuadro eléctrico "cada dos por tres, cayeron más paneles del falso techo y hay zonas como la entrada al colegio que están "impracticables", según relatan los padres.

Por este motivo, y más allá de la decisión que pueda adoptar Educación acerca de la suspensión o no de las clases, los padres han decidido "prácticamente por unanimidad", no llevar a sus hijos al colegio "hasta que comprobemos que el centro está apto para recibir a los niños".

En cuanto a la posibilidad de reubicarlos en aulas del colegio menos dañadas y que ayer planteó educación, consideran que no es una solución viable dado que para llegar a estas aulas hay que atravesar zonas que se encuentran en muy malas condiciones tanto por las obras como por los daños causados por la lluvia.

Los padres se muestran contrariados por el hecho de que las obras no estuvieran listas para el principio de curso, no obstante, señalan que este no es el motivo de su protesta. Aseguran que lo único que piden es "un aplazamiento del inicio del curso por el tiempo que sea necesario". Creen que es mejor esperar unas semanas a que se inicien las clases que poner en peligro a los alumnos en unas instalaciones que "no reúnen las condiciones".