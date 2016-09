"Fue la edición más concurrida que se recuerda". Es el balance que año tras año realiza el Concello sobre cada Feira Franca pero la celebrada el pasado sábado en la ciudad se puede considerar una de más multitudinarias de sus 17 años de historia. La concejala de Festas, Carmen da Silva, ensalzó ayer la gran participación, "con más gente que nunca" y, sobre todo, la "inmensa participación de la gente, con muchos vestidos de época". La edil también subrayó la presencia de numerosos grupos musicales, ataviados al estilo medieval, que "se sumaron por su cuenta" a la recreación, una presencia impulsada por el tema de esta Feira Franca, la música. "Hay temas que se prestan más que otros y el de este año ayudaba a una mayor implicación popular", añadía Da Silva.

Pese a esta masificación en el casco viejo y sus alrededores, en especial la Alameda, el Concello descarta una vez más ampliar los espacios lúdicos. Tampoco se elevará el número de días. "Si se amplía, la Feira Franca se deteriora y se corre el riesgo de que se escape de las manos. No podemos habilitar más calles ni más jornadas porque reventaría", añade. Se trata de una decisión ya adoptaba hace años pero que se considera inamovible pese a la masificación de jornadas como la del sábado e incluso en los actos inaugurales de la noche del viernes. La concejala añade que ya se acordó en su día eliminar algunos de los montajes de ambientación, como la fortaleza que se instalaba en la plaza de España, "para aliviar espacios y disponer de más áreas de tránsito", pero el récord de 300 banquetes no se puede superar "porque no da para más".

La jornada se desarrolló "sin incidentes destacables", según el Concello, que ha querido resaltar la "excelente participación de los particulares", con sus mesas en la calle, "muy bien ambientadas, con detalles preciosos". Tampoco hay especiales quejas con respecto a la hostelería, habitual punto oscuro en algunas ocasiones por falta de ambientación o precios. "La mayoría funcionó bien", señala Da Silva, que recuerda que muchos de los establecimientos tuvieron problemas de suministro de comida y bebida pese a planificarlo con antelación debido a la masiva presencia de público.

Una prueba habitual de esa afluencia de público se registra en la plaza de toros, con los dos pases de torneos y justas medievales, un momento en el que el hashtag HaiFeiraFranca entró en la lista de trending topic de Twitter.