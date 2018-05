PSOE y OUeC llevan a pleno el rechazo de los vecinos de Reza a la senda peatonal

El PSOE y Ourense en Común presentarán al pleno de junio, que se celebrará el día 8, una iniciativa conjunta, en la que instan al gobierno popular y a la Xunta a "atender las numerosas quejas de los vecinos de Reza", relacionadas con el proyecto de la senda peatonal y de bicicletas, prevista para esta zona, e instan a que se modifique, o en caso contrario, se paralice el proyecto.

Así, los dos grupos de la oposición enumeran en su propuesta los "numerosos defectos y problemáticas de un proyecto elaborado de espaldas a los vecinos", por parte del alcalde, Jesús Vázquez, y de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, "vulnerando su derecho a la información y participación pública como contempla la ley". También señalan que, de ejecutarse la obra, supondría "privar de aparcamiento a todos los vecinos de Reza y numerosos problemas de accesibilidad a las viviendas".

También aluden a los "graves riesgos" de seguridad viaria al ser una "actuación aislada y desconectada del núcleo urbano, sin caminos seguros y sin previsión para la reducción de velocidad en ese tramo".

De ahí que en la moción presentada, se plantea la necesidad de presentar alternativas para llevar adelante otros proyectos necesarios en la ciudad al amparo de la subvención". Y advierten que "no podemos perder más de un millón de euros de inversión, pero tampoco malgastarlos ocasionando graves perjuicios a los vecinos de Reza que únicamente reivindican el derecho a tener unas aceras en su barrio".

Es por eso que tanto PSOE como OUeC señalan que "un proyecto que debería ser beneficioso para Ourense no pude hacerse a costa del bienestar de los vecinos". Además de insistir que los usos que se pretenden "son incompatibles", de ahí la necesidad de "escuchar y atender las alegaciones", y en el caso de no ser posible modificar el proyecto, "lo mejor es no realizarlo".

Por otra parte, en la jornada de ayer, la asociación de vecinos "Quince de Agosto" de Reza registró dentro del plazo establecido las alegaciones al proyecto de construcción del itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-420, en las que dejan patente que "no es de recibo que se trata de imponer un proyecto de este tipo a la ciudadanía sin contar con ella". Además de cuestionar la utilidad de la obra ni de su futuro uso habitual por parte e ciclistas ni de peatones. Para reiterar que sus reivindicaciones pasan por construir unas aceras.