El PSOE pide "responsabilidad con los vecinos" al PP de Maceda pese a quedar en minoría

El PSOE de Maceda afirmó ayer que "quiere asegurar, después de la crisis en el seno del gobierno municipal, que seguirán siendo responsables, como hasta ahora, con los intereses del vecindario del ayuntamiento."

Afirman que tras las declaraciones del alcalde del PP, "cuyo gobierno queda en minoría tras la marcha del teniente-alcalde al grupo de los no adscritos, dando por hecho que no va a tener mayores problemas, el grupo socialista considera necesario que tome en serio una situación que puede afectar a la gobernabilidad del ayuntamiento", explica Ana María Rodríguez. Reclama "sentido común y más transparencia y que estos problemas internos del PP no afecten al ayuntamiento ni al vecindario".

Sospechan que "la falta reiterada de convocatoria de plenos venía de esta situación interna desfavorable para los intereses del alcalde quien, podría tener cierto miedo a que se evidenciaran en público y en sesión plenaria", pero señala, "ahora que ya están en minoría, no le va a quedar otra que negociar con la oposición y devolverle las atribuciones al pleno del ayuntamiento".

El PSOE recalca que van a seguir como hasta vigilando la gestión y explican que "votamos en contra del presupuesto porque quería trasladar una enmienda a la totalidad por la nefasta gestión económica y de los impuestos por parte de este gobierno, pues se recaudó tanto con la subida del IBI, con el llamado catastrazo y, sin embargo, ya tuvo que hacer una modificación de crédito a primeros de año, al haber comprometido todo el gasto".