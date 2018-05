Dos policías investigados pueden volver a declarar 3 años después por un fallo en la grabación

La trama de la comisaría de Policía Nacional de Ourense se dirime en 4 causas distintas con 8 policías investigados en total. La más avanzada y que parecía próxima al juicio, la Zamburiña, con 16 imputados entre traficantes y 4 policías por hacer supuestamente la vista gorda a sus confidentes, se retrasará. A finales de mes vuelve a declarar la principal traficante, Josefa P., alias Pucha, porque después de ser detenida no se le preguntó por una defensa ilegal cuya posesión podría constituir un delito de tenencia ilícita añadido al hallazgo en sus propiedades de más de 6 kilos de droga. Además, el juez Leonardo Álvarez da la oportunidad de volver a intervenir al exjefe antidroga, Antonio R. F., y a otro exagente de la unidad, Felipe M. A., que fueron detenidos por Asuntos Internos en noviembre de 2015. Cuando declararon en el paso a disposición judicial, una parte de su interrogatorio -hacia el final- no se recogió en la grabación del juzgado.

Para no causarles indefensión, el magistrado de Instrucción 1 da la opción a ambos investigados de que vuelvan a prestar declaración de esa parte del cuestionario o de todo el proceso, cuyo sumario ya conocen al detalle tras dos años y medio de caso. La fiscal, a la que también consultó el juez, ha pedido que lo hagan. Es la única con visión global de todas las causas de la comisaría de Ourense, porque asume todas.

El abogado de Celso ve crimen

En Instrucción 3, la juez Eva Armesto investiga la muerte en comisaría del policía Celso B. A. de un disparo, el 9 de abril de 2016. Los análisis de laboratorio descartan que fuera humana la sangre del coche de los policías gemelos investigados, Roi y Bernardo D. L. Tampoco es suyo el ADN hallado en la pistola de la que salió la bala fatal, una de las 6 robadas del búnker policial.

El abogado de la acusación particular de la familia de Celso, Arturo Mosquera, considera que se mantienen los indicios de un homicidio y subraya que los hermanos fueron detenidos por orden de la juez en base a una serie de sospechas, "y antes de que se hallara la funda de trabajo con sangre, que ya se presuponía que no sería humana". Si esta madeja de causas sigue o no en vías distintas lo decidirá la Audiencia. También resolverá las discrepancias de las partes en la causa del homicidio, En junio analiza los primeros recursos.