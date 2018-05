Dieciséis obras completan el programa de los Encontros de Teatro de Bande

La vigésimo tercera edición de los Encontros de Teatro Escolar e Amateur de Bande contará con la representación de dieciséis obras entre los días 14 y 18 de mayo.

El evento, que será albergado por el salón de actos del CEIP Xoaquín Lourenzo de la localidad ourensana, incluye en la programación de este año las obras "O misterio das sombras", "Ratonciños en apuros", "O formigueiro do Bencho", "Zongalo Quirico", "Historia dun bosque consumido", "Ondiñas veñen e van", "Morte natural", "As tres cabazas", "80 días", "As malas formas de carapuchiña", "Superhéroes" o "Caixa Pazpallo".