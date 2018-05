Correlingua: cando a lingua non para

Orgullo de seu é o que amosaron onte os nenos participantes nunha nova andaina de Correlingua, que se celebrou no Auditorio e na a Praza Maior de Ourense baixo o lema "A Lingua non para". Cativos de diferentes centros educativos da cidade danzaron, xogaron e cantaron en galego, para lembrar quenes son e de onde veñen.

Centos de nenos de colexios da capital voltaron un ano máis a regar coas súas verbas a lingua propia, no Correlingua 2018, a festa do galego, que este ano tivo como protagonistas a mozos e mozas de diferentes etapas escolares, e celebrouse baixo o lema "A lingua non para", como símbolo da loita por manter o presente e futuro do galego nos beizos cativos.

Correlingua naceu desde a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a CIG-Ensino, A Mesa pola Normalización Lingüística, coa colaboración das deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo e os concellos de Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo e Lugo, entre outro.

O denominador común das accions é a dinamización lingüística da mocidade e a infancia.

De feito as carreiras a prol do idioma son unha proposta de carácter lúdico-educativo "que pretende convidar á mocidade e á infancia e aos centros de ensino a participar nun acto público de reivindicación do dereito a medrar en galego e tamén a exercer de maneira efectiva como galegos e galegas a través do uso do noso idioma" dixeron os organizadores.