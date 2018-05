Código Sepse: el Sergas anuncia un protocolo para frenar estas infecciones en los hospitales

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, muy frecuente y poco conocida; es causada por una respuesta inmunológica desproporcionada frente a una infección, pero hay una serie de medidas preventivas que pueden tratar de ponerle freno.

Para ello el Servizo Galego de Saúde (Sergas) va a implantar, en el segundo semestre de este año, en todos sus hospitales, el programa Código Sepse. Así lo destacó el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en la inauguración, ayer, de la 31.ª reunión anual de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Sogamiuc), que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense.

El conselleiro destacó la importancia del protocolo Código Sepse, que pretende estructurar de forma adecuada todos los procesos sanitarios para la atención temprana de los pacientes con sepsis, es decir, realizar un diagnóstico precoz e instaurar el tratamiento antibiótico lo antes posible.

Tal y como remarcó Almuiña, en octubre del pasado año se constituyó el grupo de trabajo para la implantación del Programa Código Sepse en los hospitales del Sergas y el departamento sanitario autonómico lo está concluyendo en todos los centros sanitarios de Galicia. En el pasado mes de abril ya finalizó el trabajo de redacción del programa y se diseñó un curso online autoguiado accesible para todos los profesionales del Sergas, que se abrió el pasado 4 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial para la Higiene de Manos.

Según el conselleiro, el Sergas tiene diferentes líneas de trabajo para la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente relacionadas con la vigilancia, prevención y control de la infección en las unidades de cuidados críticos. Entre estas medidas citó la estrategia de higiene de manos, y la implantación de los programas Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero.

Para el titular de la cartera de Sanidade, "todas estas medidas permiten gestionar de forma proactiva los riesgos asistenciales, así como evitar y minimizar los eventos adversos relacionados con la atención a los pacientes críticos; disminuyendo la morbimortalidad de las personas ingresadas en las unidades de cuidados críticos y reduciendo su estadía en ellas".

Almuiña afirmó que desde la Consellería de Sanidade se quiere dar respuesta a las necesidades de los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos así como de sus familias con medidas que permitan avanzar en la humanización de los servicios y unidades de críticos. Al respecto, Almuiña abogó por la flexibilización de los horarios de visita de las unidades de cuidados intensivos o la mejora de las infraestructuras y por facilitar la participación de las familias en los cuidados y presencia en los procedimientos.

El conselleiro de Sanidade anunció todos estos avances de la cartera sanitaria del Ejecutivo gallego durante su intervencion en el Auditorio de Ourense, en el acto inaugural del XXVII Congreso de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología,

Almuiña destacó que la actividad de los servicios de traumatología, aumentó en los últimos años casi un 12% en lo el que la intervenciones quirúrgicas se refiere, llegando a representar el 7% de las intervenciones que se realizan en el Sergas.

También destacó que de esas intervenciones, el número de las que se hacen de manera ambulatorio se incrementó un 28% en los últimos seis años, y en el pasado año representaron ya un 25% de las realizadas. De hecho las de cirugía menor se realizan de forma ambulatoria.