"Es una burda mentira decir que queremos hurtar el derecho de aprobar el PXOM en pleno"

"Somos respetuosos con las instituciones; es una burda mentira decir que queremos aprobar el PXOM en junta de gobierno y hurtar el derecho de llevar su debate y si es posible su aprobación al pleno", indicó ayer el concejal de Urbanismo, José Cudeiro. Acusó a su vez a Ourense en Común "de tratar de buscar con esto solo réditos políticos, porque ellos saben toda la verdad, se lo explicamos en comisión".

El hecho de que el Concello haya pedido informes a técnicos, para saber a qué órgano municipal corresponde aprobar el PXOM, así como al Consello Consultivo de la Xunta "se debe a un cambio en la Ley del Suelo de Galicia; la de 2002 establecía claramente ese tema, el pleno debe hacer la aprobación definitiva, pero al quedar derogada esa Ley del Suelo por la de 2016 y luego la ley de medidas fiscales de 2017, queda suprimido ese artículo que lo especifica", indica Cudeiro.

La legislación de 2017 da toda la competencia al Concello y no la Xunta para aprobar un PXOM, "pero no clarifica qué órgano municipal es el que está autorizado aprobar un PXOM. De ahí que pidiéramos informes al secretario municipal , al jurídico, y al Consello Consultivo de la Xunta. Este último puede aceptar o no dar su respuesta, lo sabremos en quince días, pero lo que tratamos es que sea el órgano que sea, el que tenga competencias para aprobar un PXOM (ojalá sea en pleno), lo hagamos conforme a la ley y que se declare la nulidad del acuerdo" señaló el edil.