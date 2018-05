Manifestación en contra de la LOMCE y en defensa de la educación pública

Un centenar de personas, alumnos, profesores representantes de asociaciones de padres y madres y ciudadanos en general ,m se manifestaron ayer en la ante la Subdelegación del Gobierno dentro de un ciclo movilizaciones organizado en toda Galicia por CCOO, UGT y Confapa Galicia, en defensa de la educación pública y en contra de la LOMCE.

Portando una pancarta bajo el lema "Non a Lomce, non aos recortes en Educación", los manifestantes portaron una pancarta con el lema de la Plataforma en Defensa do Ensino Público y después de concentrarse ante la Subdelegación de Gobierno en Ourense, se desplazaron coreando consignas como "la educación pública no se vende" por calles del entorno para volver a la subdelegación de Gobierno pidiendo "una ley de Educación consensuada por todos los colectivos implicados".