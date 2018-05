Un incendio con cuatro focos simultáneos arrasó en tres horas 45 hectáreas en San Xoán de Río

El desastre de los incendios forestales vuelve a la provincia de Ourense. Además de los conatos provocados puntualmente por quemas de rastrojos para los que no se adoptan suficientes medidas de seguridad, ayer se registró un incendio que arrasó 45 hectáreas en San Xoán de Río. Este es el primer fuego del año en la provincia que supera las 20 hectáreas y se produce en el arranque del mes de mayo, cuando todavía faltan semanas para el inicio de la campaña de extinción, en julio.

En este caso, más allá de la negligencia se baraja la intencionalidad como causa del incendio ya que se registraron cuatro focos simultáneos en las proximidades de una pista forestal, en la parroquia de Seoane de Argas.

El fuego comenzó a la una y media de la tarde y en poco más de tres horas se llevó por delante 45 hectáreas de superficie, de las que más de la mitad (24) corresponden a monte arbolado.

Los efectivos movilizados por Medio Rural para la extinción de este incendio lograron estabilizarlo a las 15.45 horas, pero no lo dieron por controlado hasta las 16,49 horas. En ese momento la Xunta ya elevó a 45 el número de hectáreas afectadas. Aunque las llamas ya no avanzaron, el fuego no se dio por extinguido hasta pasados unos minutos de las siete de la tarde.

Tres agentes, once brigadas, cuatro motobombas y tres helicópteros trabajaron para atajar el fuego.

Mudelos, O Carballiño

Medio Rural también movilizó a los medios de extinción para otro siniestro de menor entidad registrado en la parroquia de Mudelos, en O Carballiño, donde se declaró un fuego a las 17.00 horas. La consellería envió dos agentes, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

Por otro lado, la Policía Autonómica ha investigado a un vecino de Maside como presunto autor de un incendio forestal que se registró el pasado 2 de mayo en el lugar de Garabás. El fuego se originó al escapársele una quema que realizó en su finca sin adoptar las medidas de seguridad recomendadas. Las llamas afectaron a 0,01 hectáreas de monte raso. Las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción de O Carballiño.