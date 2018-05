El alcalde se compromete a agilizar permisos para que haya barracas festivas en O Couto

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez y la concejala de Cultura, Belén Iglesias, se comprometieron con los propietarios de atracciones de feria a agilizar la concesión de los permisos, siempre que la documentación presentada esté dentro de la legalidad, para que puedan llegar a tiempo para instalarse en las fiestas del barrio de O Couto, que comienzan el miércoles, 16 de mayo.

Según un portavoz de los feriantes ,"el alcalde y la concejal se comprometieron con nosotros a reforzar el personal en Cultura, pues el jefe de servicio nos dijo que está saturado de trabajo y no puede estudiar todos los expedientes a tiempo, y ese es el motivo por el que no pudimos contar con los permisos para poder trabajar en las fiestas de Barrocás, Vistahermosa y el pasado fin de semana en las de A Follateira", indican.

El conflicto de los feriantes por la demora en las autorizaciones, que se había hecho público hace unas semanas, se agudizó el pasado fin de semana cuando la lentitud, señalan los feriantes, en la solicitud de documentos por parte del mencionado técnico hizo que las licencias no llegarán a tiempo y no pudieron instalar sus atracciones en A Follateira, "cuando hacía semanas que habíamos solicitado los permisos", indica el mismo portavoz de los feriantes.

En el caso de las fiestas de O Couto, "el Concello se comprometió a reforzar el servicio con un ingeniero. Yo personalmente presenté mi solicitud el día 5 de abril y no tengo respuesta. Si no nos contestan a tiempo, qué cosas debemos solucionar; va a pasar lo mismo y no podremos poner todo en regla para estar en O Couto", indican.