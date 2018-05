Cudeiro se impone en Os Maios

Cuarenta asociaciones, colectivos y personas individuales compitieron ayer en la rúa do Paseo por los principales premios de la "Festa dos Maios". El jurado, formado por Ledicia González Mosquera, Celtia Mouro Vázquez, Isaac Alonso Estravís y Rosa Lidia Varela Blanco, agradeció la amplia participación y destacó la "calidad de los maios y coplas" presentados, además de resaltar la alta implicación de los niños en esta fiesta tradicional, recomendando la ampliación de los premios, tanto en las modalidades como en el número de premios por cada una de ellas.

Los vecinos de Cudeiro lograron imponerse, con "As meigas feiticeiras", en el apartado de "Premio ao Maio Artístico", por lo que recibieron 500 euros; "O maio en pé", de A Galleira, logró el "Premio ao Maio Enxebre", con 300 euros; "Loita feminista", de la Marcha Mundial de las Mujeres, el "Premio ao Maio Creativo", con 200 euros; el CEIP Vistahermosa, el "Premio ao Maio Infantil, con 300 euros; "A ronda da Auriense", el premio a las mejores coplas, con 200 euros; y "Nós e pingadas", del ANPA Pía da Casca, el "Premio as Mellores Coplas Infantís, con 200 euros.

Los vecinos de Cudeiro concurrieron bajo el nombre de "Ratos de biblioteca", con el que habían bautizado una comparsa en el Entroido. Presentaron un "maio" artístico, que representa a tres meigas que están haciendo una pócima, elaborado con musgo, carrabouxos y flores salvajes. El jurado le concedió el primer premio.

Emilio Varela explica que cinco personas completaron el conjunto en quince días. Los últimos tres días los dedicaron a la colocación de musgo y a realizar retoques.

Lamentablemente, la Festa dos Maios ya no cuentan con representantes de Rabo de Galo, por el fallecimiento de algunas de las personas que se encontraban el frente del grupo de vecinos para recrear complejas composiciones sobre la matanza del cerdo, la elaboración del vino y otras tareas tradicionales. Durante casi dos décadas, acapararon numerosos premios. Tenían una gran rivalidad con los vecinos de Cudeiro, precisamente, que consiguieron arrebatarles el galardón en 12 ocasiones.

Un colectivo feminista, que participa en la Marcha Mundial de las Mujeres, presentó la figura de una mujer, con los brazos en alto, haciendo con las manos "el triángulo de la mujer". Dentro del apartado de coplas, recurrió a la crítica social: "Sofi non se entera,/ da misa a mitade,/ aínda moito menos,/ do plan de equidade./ O plan de equidade,/ xa imos co terceiro,/ aínda non se sabe/ que foi do primeiro".

La residencia de ancianos San José presentó un "maio" artístico sobre utensilios de labranza, entre los que se encontraban la guadaña, una hoz, el hacha, una carretilla y el rastrillo, entre otros.

El grupo de gaitas Celatroula de Celanova participó con un "maio" sobre la Capilla de San Miguel, dentro del apartado artístico. También presentó una pirámide con flores, bajo el título "A benvida da primavera". Sus coplas comenzaban con estos versos: "Somos de Celanova,/ non temos reparo,/ de ir onde nos saia/ do mesmo carallo".