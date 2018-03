Jácome lo ve "repetitivo" y "nada efectivo"

El portavoz de DO, Pérez Jácome, en un pleno municipal. // Iñaki Osorio

Y aunque no suscribe la petición de pleno extraordinario, al "no contar con nosotros los otros dos grupos", el portavoz de Democracia ourensana, Pérez Jácome, lo considera "repetitivo" y a la vez "nada efectivo", ya que "no será nada distinto al último", en alusión al que habían solicitado para reclamar la colaboración del Estado y la Xunta para la gestión del concello "ante la situación en la que se encuentra de desgobierno".

Pero Jácome recrimina a los otros dos grupos de la oposición, PSOE y OUeC que pidan un pleno para el debate del estado de la ciudad, después de que se aprobase la reprobación del alcalde, y la dimisión, hasta en dos ocasiones, cuando la realidad sigue siendo la que es. Y señala que "no le puedes pedir -como hacen los otros dos grupos de la oposición- a Jesús Vázquez lo que no quieren hacer ellos".

Una referencia directa al planteamiento que de nuevo puso sobre la mesa el portavoz de DO, como es la moción de censura. En este sentido, advierte que resulta reiterativo que se denuncie la situación en la que el alcalde y su grupo de gobierno tienen el concello, pero luego "se nieguen sistemáticamente a resolver el problema". Y traslada un mensaje directo: "La oposición tiene mayoría para cambiar todo esto".