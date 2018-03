La Diputación ofrece mejorar un vial alternativo y un servicio de taxi

El diputado de Cooperación, Pablo Pérez, aclaró ayer que en los dos últimos años se han producido importantes avances, entre ellos, la redacción de un proyecto de reconstrucción de la carretera por 13 millones de euros que consiste en rellenar la vaguada y que, en la actualidad, está pendiente de un informe de la Xunta y de unas modificaciones propuestas por la CHMS, explica Pérez, "fácilmente subsanables". El "punto de inflexión", añade, se produjo cuando la Dirección Xeral de Minas retiró a la empresa cantera la licencia de explotación. "Mientras esto no se resuelva no podemos actuar porque el proyecto requiere expropiar terreno", añade el diputado. En todo caso, y dada la imposibilidad de reparar el vial de forma provisional, ha ofrecido al alcalde alternativas: "Mejorar la pista que ya hicimos de acceso alternativo que se une con la municipal, y concertar un taxi para transportar a los vecinos en horarios solicitados por ellos para las gestiones que necesiten". El alcalde ha dicho que no suspenderá el encierro mientras no tenga un compromiso firme y efectivo de solución.