Conferencia sobre el químico José Casares Gil

La Biblioteca Municipal de Verín ofrece hoy a las 19.30 horas la conferencia "José Casares Gil (1866-1961), químico e farmacéutico galego, promotor do avance do análise químico", impartida por Elena Falqué, profesora Universidad de Vigo. Esta conferencia está enmarcada en el Ciclo temático "Termalismo de Verín, as orixes".

José Casares Gil (1866-1961), químico y farmacéutico gallego, modernizó la enseñanza y la práctica de la química, por lo que fue el precursor del desarrollo actual de la Química en España. También fue autor del 'Tratado de Análise Químico' y una de sus líneas de investigación estaba centrada en el análisis de las aguas minerales.

La conferencia está enmarcada en el Ciclo temático "Termalismo de Verín, as orixes" compuesto por cinco conferencias a cargo de relevantes relatores.